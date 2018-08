As chamas levaram também algumas casas de primeira e segunda habitação. A confirmação veio do presidente da Câmara Municipal de Monchique, Rui André, que disse ao Sul Informação que há "várias casas de primeira habitação que arderam" e desalojados, embora ainda não se saiba quantos. A Comissão Distrital da Protecção Civil de Faro, que está a fazer uma avaliação de reconhecimento dos terrenos que arderam no incêndio da serra de Monchique. "Veremos se [as casas ardidas] têm condições de habitabilidade. Penso que terão muitas delas", afirmou o presidente da comissão, Jorge Botelho à agência Lusa.





De acordo com um ponto de situação da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), estas "fortes reactivações" estão associadas à intensidade do vento. Ao longo da tarde, o número de bombeiros nas frentes aumentou: pelas 18:41, foram mobilizados para o combate às chamas um total de 1.157 operacionais, apoiados por 358 viaturas e 13 meios aéreos, uma subida face aos 1.072 operacionais, apoiados por 324 viaturas e três meios aéreos, desta manhã. Recorde-se que o vento forte que se sente no final de tarde desta segunda-feira está a dificultar o combate ao fogo. Em todo o perímetro do incêndio de Monchique estão a ser registadas "fortes reactivações". Há famílias que resistem aos apelos das autoridades para abandonarem as suas casas, com 'medo' de perderem os seus bens.

As duas piores zonas continuam a ser as Caldas de Monchique e São Marcos da Serra. Contudo, a área que mais preocupa o presidente da câmara de Monchique é mesmo Fóia, entretanto evacuada pelas autoridades pouco antes das 17h00 . "Uma que nos está a preocupar bastante é a frente que se dirige à Fóia. Mas há outra que progride em direcção à Quinta Pedagógica de Silves. Pelo meio, há muitos focos que temos de atacar, porque, se não fizermos nada, eles vão aumentando", revelou ao Sul Informação.Uma parte da estrada que liga Monchique ao Pico da Fóia, o ponto mais alto do Algarve, a cerca de oito quilómetros da vila, foi evacuada pelas autoridades devido à aproximação do fogo.Duas irmãs não sabem do paradeiro do pai, que desapareceu durante os fogos de Monchique, que lavra desde sexta-feira. De acordo com o Correio da Manhã , a GNR procura um homem desaparecido na Serra de Monchique, um idoso que recusou sair de casa. Os apelos das irmãs às autoridades acontecem após 20 pessoas terem sido resgatadas de Portela das Eiras.