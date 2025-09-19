Ministro anuncia novos 'data centers' em Portugal

Miguel Pinto Luz destacou que a Anacom passará a ser um regulador "one-stop-shop" para o digital, concentrando competências em várias áreas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

O ministro das Infraestruturas anunciou hoje que "nas próximas semanas" serão divulgados novos investimentos em 'data centers' em Portugal, sublinhando que a atribuição à Anacom da regulação da inteligência artificial (IA) reforça a atratividade do país para projetos tecnológicos.



Ministro anuncia estratégia para habitação e investimentos em 'data centers' em Portugal Lusa

"Não é por acaso que grandes 'data centers', e alguns serão anunciados nas próximas semanas, se querem deslocalizar para Portugal e que grandes investimentos em IA se querem deslocalizar para Portugal. É porque temos talento, temos conhecimento, temos capacidade, mas também temos regras claras, transparentes e celeridade na tomada de decisões", afirmou Miguel Pinto Luz, durante a conferência da Anacom, regulador das comunicações, sobre "Inteligência Artificial: Os Desafios da Inovação e da Regulação", que decorre no Museu do Oriente, em Lisboa.

O governante destacou que a Anacom passará a ser um regulador "one-stop-shop" para o digital, concentrando competências em várias áreas.

"Hoje regula rádio, cabos submarinos, serviços digitais, 'data centers' e, no futuro, regulará também a IA. É uma perspetiva holística de regulação e, para o mercado, é mais simples ter um único ponto de contacto, previsibilidade e segurança", sublinhou.

O governante frisou ainda a necessidade de uma regulação "ativa e proativa, capaz de garantir a salubridade de um mercado cada vez mais efervescente, vivo, eclético e diverso".

Garantindo estar "absolutamente convicto" de que a administração da Anacom, liderada por Sandra Maximiano, "abraça coletivamente este desafio", o ministro afirmou que levará esta mensagem ao próximo Conselho Europeu, considerando que Portugal está, uma vez mais, "à frente da Europa" na regulação do digital.

"Fomos mais uma vez liderantes, mais uma vez à frente do tempo, apontando o caminho destes novos rumos que são a utilização da inteligência artificial praticamente em tudo nas nossas vidas", acrescentou.