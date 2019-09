A autoestrada 6 (A6) está cortada ao trânsito na zona de Estremoz, no distrito de Évora, devido ao fumo de um incêndio que deflagrou este sábado à tarde, revelaram os bombeiros e a GNR.As fontes do Comando Distrital de Operações (CDOS) de Évora e da GNR indicaram à agência Lusa que a A6 foi cortada ao trânsito, por volta das 15:45, nos dois sentidos, entre os nós de Évora e Borba.Segundo a fonte do CDOS de Évora , a medida foi tomada devido à intensidade do fumo originado pelo incêndio numa zona de mato que deflagrou às 15:19, perto de Estremoz.O combate às chamas mobilizava, às 16:30, bombeiros de várias corporações, sapadores florestais de Estremoz e a GNR, num total de 105 operacionais, apoiados por 28 veículos e dois meios aéreos.