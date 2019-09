Fogo em Cabeceiras de Basto em fase de resolução

O incêndio que lavra no concelho de Cabeceiras de Basto, no distrito de Braga, entrou em fase de resolução, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) local.Segundo a fonte, o fogo registado na área da freguesia de Rio Douro, no concelho de Cabeceiras de Basto, entrou na "fase de resolução" pelas 20:50.De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), um incêndio em resolução é um "incêndio sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido".A fonte do CDOS de Braga adiantou ainda que as chamas atingiram uma área de mato e de povoamento florestal.O combate ao incêndio que começou pelas 10:54 envolvia, pelas 21:30, um total de 102 operacionais e 31 veículos, de acordo com a página na internet da ANEPC.