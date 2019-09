Homem baleado em rixa durante festa na Póvoa de Varzim

Um homem foi baleado na sequência de uma rixa que envolveu várias pessoas durante a festa da Senhora das Dores, na Póvoa de Varzim, este sábado à noite.A vítima sofreu ferimentos ligeiros. O alerta foi dado aos bombeiros pelas 21h00 para o largo das Dores.À chegada, perceberam que o homem tinha sido transportado pelos familiares para o hospital, junto ao local do desacato.A PSP está agora a investigar as circunstâncias do caso.