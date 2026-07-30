Flixbus suspende motorista que se esqueceu de menor em estação de serviço da A2

Os pais estão na praia, mas as crianças ficam na escola
Lucília Galha
Menina de 11 anos ficou na estação de serviço de Almodôvar.
A empresa de autocarros expresso Flixbus suspendeu o motorista que, segunda-feira, se esqueceu de uma menina de 11 anos na estação de serviço de Almodôvar da A2, numa paragem não programada do percurso entre Lisboa e Faro. A Flixbus adiantou esta quinta-feira ao CM que "lamenta profundamente a situação e o impacto causado à menor e à sua família" e que o "incidente está a ser tratado com a máxima seriedade e prioridade".
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