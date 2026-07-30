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Flixbus suspende motorista que se esqueceu de menor em estação de serviço da A2

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Menina de 11 anos ficou na estação de serviço de Almodôvar.

 A empresa de autocarros expresso Flixbus suspendeu o motorista que, segunda-feira, na estação de serviço de Almodôvar da A2, numa paragem não programada do percurso entre Lisboa e Faro. A Flixbus adiantou esta quinta-feira ao CM que "lamenta profundamente a situação e o impacto causado à menor e à sua família" e que o "incidente está a ser tratado com a máxima seriedade e prioridade".  

Autocarro da Flexibus
Autocarro da Flexibus DR

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