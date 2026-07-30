Motorista de autocarro esquece menina de 11 anos em área de serviço da A2

Os pais estão na praia, mas as crianças ficam na escola
Lucília Galha
O pai da menor foi obrigado a percorrer 200 quilómetros para resgatar filha. Condutor não verificou se passageiros estavam todos a bordo.
Uma menina de 11 anos foi deixada na área de serviço de Almodôvar, na A2, depois de o motorista do autocarro em que seguia em direção a Faro efetuar uma paragem não prevista e arrancar sem garantir que a menor estava a bordo. O pai teve de fazer 200 quilómetros para resgatar a filha, enquanto a mãe confrontava o condutor no terminal de chegada.
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