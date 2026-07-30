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Motorista de autocarro esquece menina de 11 anos em área de serviço da A2

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O pai da menor foi obrigado a percorrer 200 quilómetros para resgatar filha. Condutor não verificou se passageiros estavam todos a bordo.

Uma menina de 11 anos foi deixada na área de serviço de Almodôvar, na A2, depois de o motorista do autocarro em que seguia em direção a Faro efetuar uma paragem não prevista e arrancar sem garantir que a menor estava a bordo. O pai teve de fazer 200 quilómetros para resgatar a filha, enquanto a mãe confrontava o condutor no terminal de chegada.

A menor não chegou a Faro no autocarro, onde era esperada pela mãe
A menor não chegou a Faro no autocarro, onde era esperada pela mãe DR

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Tópicos quilómetros Serviços Direção Menina Almodôvar Faro
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