Pazes do PSD com o escritor foram por ele feitas, depois da oposição à candidatura de O Evangelho segundo Jesus Cristo ao Prémio Literário Europeu.

O Presidente da República classificou esta segunda-feira de "falta de senso e falta de gosto" o veto governamental, em 1992, da candidatura da obra de José Saramago O Evangelho segundo Jesus Cristo ao Prémio Literário Europeu.



Na sua intervenção, em Coimbra, na abertura do congresso que celebra os 20 anos da atribuição do Prémio Nobel de Literatura a José Saramago (anunciado em 8 de Outubro de 1998), Marcelo Rebelo de Sousa lembrou as variadas vezes que se cruzou com o escritor e com a companheira deste, Pilar Del Río, ao longo da vida, "umas ocasionais, outras intencionais". "Cruzámo-nos naquele dia de Outubro de 1998, sendo eu líder de um partido [o PSD] cujo Governo tinha sido motivo invocado para que José Saramago zarpasse de terras de Portugal para ilhas espanholas", disse o chefe de Estado, aludindo ao episódio de veto atribuído pelo subsecretário de Estado da Cultura, do governo de Cavaco Silva, António Sousa Lara, à obra de Saramago.



O Presidente da República revelou que as pazes do PSD, que então liderava, foram seladas com o escritor, nesse dia, seis anos depois do episódio que levou Saramago a 'exilar-se' em Espanha: "Nesse dia (...) atravessei uma praça madrilena para ir dar um abraço a José Saramago, pondo assim fim àquilo que era uma falta de senso e falta de gosto ao mesmo tempo, em termos de vivência na sociedade portuguesa".



Mais tarde, em 2004, por conta de um "episódio" que não especificou - mas que estará relacionado com a sua saída de comentador da TVI, na sequência de alegadas pressões do governo do PSD então liderado por Pedro Santana Lopes - Marcelo Rebelo de Sousa disse ter recebido a solidariedade de José Saramago.



O chefe de Estado lembrou ainda que se cruzou com Saramago quando ambos eram autarcas em Lisboa - o escritor presidiu à Assembleia Municipal durante poucos meses, em 1990, quando o actual PR era vereador da oposição no executivo liderado por Jorge Sampaio - e, outra vez, na apresentação de uma das suas obras "mais polémicas", "Ensaio sobre a Lucidez", feita por Marcelo e pelo então Presidente da República Mário Soares, numa sessão que também contou com o antigo reitor da Universidade de Lisboa José Barata Moura.



"Também nos descruzámos várias vezes, a vida é feita de cruzamentos e descruzamentos", argumentou o chefe de Estado.