A Associação Portuguesa de Fisioterapeutas (APFISIO) exigiu hoje ao Governo que duplique o número de fisioterapeutas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Em Portugal há apenas 150 destes profissionais a trabalhar nos centros de saúde e 1.250 em hospitais públicos, ou seja 1.400 no total.

A exigência foi feita numa audição perante a Comissão para o Livro Branco sobre o Presente e o Futuro do SNS, no Ministério da Saúde, devido ao reduzido número destes profissionais por comparação com os países desenvolvidos e europeus. Segundo os relatórios sobre o "Global Burden of Disease" (que quer dizer "o fardo global da doença) e da Direcção-Geral de Saúde (DGS), Portugal é o terceiro país da Europa com menos fisioterapeutas no serviço público de saúde, apenas à frente da Roménia e do Chipre.

Existem somente 150 fisioterapeutas em toda a Rede de Cuidados Primários, o que faz com que em 30% dos Agrupamentos de Centros de Saúde não exista um único profissional desta área. Na região de Lisboa e Vale do Tejo existe um fisioterapeuta por 100 mil habitantes, enquanto no Norte há em média 0.8.