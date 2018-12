Insuficiência do número de médicos no Serviço de Urgência Pediátrica traduz-se em situações de alto risco para os doentes.

A escassez de pediatras nos hospitais portugueses está a colocar crianças em risco. Nas cartas de demissão apresentadas no início de Outubro, dez chefes e coordenadores das equipas de Urgência do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, denunciaram situações de alto risco para os doentes.



"(...) A insuficiência do número de médicos no Serviço de Urgência Pediátrica (SUP), associada à elevada afluência de doentes, geraram um ambiente de conflito que levsaram a situações de elevado risco para os doentes", lê-se nas missivas, revela o CM.



