"As pessoas não pensam o mesmo por serem marido e mulher". A frase foi do primeiro-ministro, António Costa, durante o chamado familygate, que levou a três demissões no seu anterior Governo. Ainda assim, alguns meses depois o secretário-geral do PS parece preferir prevenir novo escândalo e já terá tomado a decisão de não ter elementos com relações familiares no seu Governo.

A tomada de posse está marcada para dia 23 de outubro, tendo o primeiro-ministro indigitado 11 dias para formar a sua equipa. No caso de Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, não há problema de maior: o pai, Vieira da Silva, vai deixar a pasta do Trabalho e Segurança Social porque se reformou. A decisão de Costa, avançada pelo Observador, levará a que Ana Pula Vitorino, que teve a pasta do Mar, deixe o Executivo, porque o primeiro-ministro manterá Eduardo Cabrita como ministro da Administração Interna. Os dois governantes são casados. Esta decisão pode levar a que a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, não suba ao Governo, ela que é apontada por muitos como ministeriável: o irmão é secretário de Estado das Finanças.

Quem está de saída, por vontade própria, é a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem. Segundo o Público, a ainda ministra pediu para sair por razões pessoais e deve retomar a sua carreira jurídica. O diário aponta a possibilidade de Van Dunem ser o nome indicado pelo PS como candidata a juíza do Tribunal Constitucional. Também Luís Capoulas Santos vai deixar o cargo de ministro da Agricultura.

Por outro lado, Mário Centeno (Finanças), Santos Silva (Negócios Estrangeiros), Pedro Nuno Santos (Infra-Estruturas), Gomes Cravinho (Defesa), Graça Fonseca (Cultura), Marta Temido (Saúde), Siza Vieira (Economia), João Matos Fernandes (Ambiente) e Nelson de Souza (Planeamento) têm lugar garantido no próximo Executivo.

António Costa estará ainda a delinear alterações estruturais, com a criação de novos ministérios. Deste modo, avança o diário, é possível que o Ministério do Trabalho e Segurança Social se desdobre em dois. A secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares deve ascender a Ministério. Alterações pode sofrer também o Turismo, que tudo indica também terá um ministério. Segundo o Observador, existe mesmo a possibilidade desta nova pastar incluir os assuntos do Mar, cuja tutela seria assim absorvida.