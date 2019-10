ePaper ou encontre-o nas bancas a 09 de outubro de 2019.

É a questão do milhão de dólares, para partidos e eleitores fazerem contas à vida: o novo governo vai durar? E até quando? Quem se enganar na resposta pode ir ao charco antes de tempo. O erro de cálculo de Pedro Passos Coelho em 2015 – achou que a Geringonça 1.0 se desagregaria depressa – levou-o à estratégia errada e à saída inglória. A legislatura tem quatro anos, António Costa aguenta todos? Ou quantos? Nunca há certezas, mas há dados que já balizam o caminho."Até às presidenciais, não se decide nada", acredita José Miguel Júdice. À saída de umas eleições e outras no horizonte de pouco mais de um ano (em janeiro de 2021) não fará sentido à esquerda fazer cair o governo e o PSD "vai andar um ano em grande confusão interna". Logo, daqui decorrem duas coisas. "O primeiro orçamento passa e o segundo, mesmo antes das presidenciais, também." E até se adivinha quem os poderá aprovar. Se no imediato a esquerda parece a solução mais clara, já o orçamento de 2021 deve ser mais difícil de passar por esse lado, porque PCP e BE "vão querer apresentar candidatos próprios nas presidenciais e vão precisar de marcar distâncias com o PS nessa altura". Mas, aí, considera o advogado e comentador da SIC, "o PSD pode dar uma mãozinha".