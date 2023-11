Filmou o 25 de Abril de 1974? Cinemateca quer divulgar os seus vídeos

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Filmou o 25 de Abril de 1974? A Comissão Comemorativa 50 Anos 25 de Abril e a Cinemateca Portuguesa estão a recolher filmes amadores sobre a Revolução dos Cravos, "para salvaguardar e difundir esse património cinematográfico", indica a Comissão em comunicado.



"Esta passagem de testemunho sobre o passado, as memórias da ditadura, da construção da democracia e do valor da liberdade é fundamental para que possamos, em conjunto, pensar e construir o futuro", afirma Maria Inácia Rezola, comissária executiva, em comunicado.

Numa época de ditadura, os filmes amadores eram um dos poucos formatos que não estavam sujeitos à censura, pelo que acabam por transmitir uma visão distinta de como foi a vivência do momento entre a mudança de uma ditadura para a liberdade.

"Sabemos que muitos portugueses filmaram o 25 de Abril, em Lisboa e no resto do país, e temos a certeza de que esta campanha revelará muitas imagens inéditas da Revolução, alargando o sentido do que se encontra no cinema profissional ou na televisão", frisa José Manuel Costa, diretor da Cinemateca Portuguesa.

Os vídeos podem ser enviados para a Cinemateca em película com formato 9,5mm, 16mm, 8mm e Super 8. Serão catalogados, identificados e digitalizados, servindo para fins de investigação. Com autorização do proprietário, os filmes irão estar disponíveis online na Cinemateca Digital.

A entrega pode ser agendada por telefone (219 689 400), email (prospecao@cinemateca.pt) ou presencialmente na Cinemateca Portuguesa na rua Barata Salgueiro, 39, Lisboa, ou no Centro de Conservação da Cinemateca (ANIM), na Rua da República, 11, em Bucelas.

Em 2024 assinalam-se os 50 anos do 25 de Abril de 1974. As celebrações arrancaram em 2023, quando Portugal começou a contar com mais dias de democracia dos que viveu em ditadura e terminam em 2026, quando se comemora os 50 anos da aprovação da Constituição da República.