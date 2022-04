Maria Inácia Rezola substitui Pedro Adão e Silva como comissária das comemorações do 25 de Abril

A investigadora vai substituir o comentador que assumiu a pasta do Ministério da Cultura no novo Governo socialista.

Pedro Adão e Silva vai ser substituído por Maria Inácia Rezola. A investigadora é a nova comissária executiva das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, avança a TSF.







A investigadora do Instituto de História Contemporânea da Nova e professora da Escola Superior de Comunicação Social vai estar à frente das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, que se assinalam em 2024, e que começaram no dia 23 de março, véspera do dia em que Portugal viveu mais tempo em democracia do que em ditadura.

A decisão foi aprovada esta manhã em Conselho de Ministros, que decretou também que as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril passam a estar sob tutela do Ministério da Cultura.