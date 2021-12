Filho de Pinto de Costa encaixa fortunas com transferências de jogadores

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O negócio do jogador brasileiro Casemiro entre o FC Porto e o Real Madrid rendeu à Vela Management uma comissão de 17%: o FC Porto recebeu 7,5 milhões de euros do Real Madrid e pagou à Vela 1,26 milhões de euros, segundo a fatura da Vela. A comissão foi, segundo o Ministério Público (MP), partilhada com a Energy Soccer: a Vela pagou à Energy 700 mil euros, segundo a fatura da Energy. Nessa altura, um dos sócios da Energy era Alexandre Pinto da Costa, filho mais velho do presidente do FC Porto.







