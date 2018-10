Participações superam as entregues após os incêndios de Junho, em Pedrógão Grande, e de Outubro de 2017, no centro do país.

A seguradora Fidelidade anunciou ter recebido mais de 5000 participações de ocorrências na sequência da tempestade Leslie, o maior sinistro de sempre em número de participações na história da seguradora.



De acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira pela seguradora, "este número suplanta largamente o número de participações originadas pelos incêndios de Junho em Pedrógão Grande, que não ultrapassaram as 132, e os dos incêndios de Outubro a Norte do Tejo, que totalizaram 1134 participações".



A Fidelidade explicou que estão ainda a decorrer processos de peritagem, tendo mobilizado "para o terreno afectado pela tempestade, com especial incidência no distrito de Coimbra, uma equipa de 50 peritos e o posto operacional móvel de emergência, tendo já efectuado desde o início da semana cerca de 500 peritagens".



A seguradora criou uma unidade operacional móvel com o objectivo de "quantificar e avaliar os prejuízos sofridos com a maior rapidez e proximidade possível junto da população afectada, agilizando melhor os processos de indemnização".



A Fidelidade ambiciona "agilizar todo o processo de levantamento de danos" de forma a proceder ao pagamento de indemnizações "da forma mais rápida possível".



Os prejuízos causados pela tempestade na região Centro ultrapassam os 80 milhões de euros, de acordo com os dados preliminares avançados pelas câmaras municipais mais afectadas.



A passagem da tempestade Leslie por Portugal, no passado sábado e no domingo, provocou ainda 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.



A Protecção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.