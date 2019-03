No exame de equivalência ao curso de Medicina realizado em janeiro, quatro perguntas foram anuladas e outras quatro tiveram a chave de correção anulada. As mudanças refletiram-se nas notas.

O exame de equivalência ao curso de Medicina realizado em Portugal, que teve mais de 700 candidatos, ficou marcado pelos erros nas perguntas. Foram descobertos na prova realizada em janeiro deste ano vários erros que levaram à anulação de quatro perguntas e à mudança da chave de correção de outras quatro. Logo no dia da prova, uma das 120 perguntas foi anulada, noticia o Diário de Notícias.

Os erros no teste, que tiveram alterações significativas nas notas, com alunos a passarem ou chumbarem graças às mesmas, foram em geral detetados após reclamações de vários candidatos ao verem as pautas provisórias. A Universidade Nova, por exemplo, comunicou num email enviado na semana passada que "após análise das reclamações", foram anuladas mais três questões e alteradas as chaves de outras quatro.

Com estas mudanças, os alunos puderam passar com "56 ou mais respostas certas, a que correspondem 9.33 valores ou mais", segundo o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas.

O exame segue o formato de escolha múltipla, com cinco opções de resposta para cada pergunta e tem um total de 120 questões: 40 sobre medicina interna, 20 sobre cirurgia geral, 20 sobre pediatria, 10 sobre obstetrícia/ginecologia, 10 sobre clínica geral, 10 sobre saúde pública e 10 sobre saúde mental. As perguntas com a solução alterada (a 71, 72, 74 e 75) pertenciam, à partida, ao mesmo grupo de questões.

A prova também ficou marcada por outras razões: estavam inscritos 730 estudantes, a maioria brasileiros, naquilo que se caracteriza como uma procura histórica, segundo os serviços académicos das faculdades onde se efetuou a prova. Só nas duas faculdades de Medicina de Lisboa estavam inscritos 458 candidatos estrangeiros: 273 da Universidade de Lisboa e outros 185 na Universidade Nova. A Universidade do Porto teve 171 candidatos, o Minho 93, Coimbra nove e cinco na Covilhã. Não há dados sobre a Universidade do Algarve.

O aumento dos candidatos estrangeiros é considerável: em 2017, 84 médicos estrangeiros fizeram exame na Nova. Este ano, subiu para 185, tal como foi referido.

O resultado da anulação de perguntas levou que muitos estudantes que tinham chumbado em janeiro tivessem sido agora aprovados. O contrário, segundo as universidades, também aconteceu. No Minho, por exemplo, a modificação na prova subiu o número de alunos aprovados de 22 para 32.

As mudanças têm sido contestadas: "Isto está a gerar incómodo e reclamações, porque há pessoas que estão agora a ser confrontadas com chumbos. São processos que ficam muito caros para médicos que tenham de vir a Portugal de propósito", reclama um dos candidatos, citado pelo jornal. Muitos dos estudantes pensaram que já tinham passado para o exame prático, que segue esta prova realizada em janeiro.

Para ver as suas competências médicas reconhecidas no país, um médico brasileiro, por exemplo, poderá gastar pelo menos cinco mil euros com as inscrições para exame nas faculdades (que em Lisboa podem chegar aos 500 euros), três viagens a Portugal e, se tudo correr bem, o pagamento para entrar na Ordem dos Médicos.

É normal existirem tantas perguntas com erros num só exame? Fausto Pinto, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e responsável pelo Conselho de Escolas Médicas, explica que "o que se passa é que as queixas são avaliadas por uma comissão encarregada de rever os exames e às vezes pode acontecer, num conjunto tão vasto de matérias, encontrar problemas nas perguntas". Em caso de dúvida, "procuramos sempre defender o aluno e dar-lhe o benefício da dúvida, o que justifica estas alterações".

O diretor garante que a anulação de perguntas só pode melhorar os resultados, "porque ao retirar as questões decidimos que o limite de passagem continua a ser de 50% das perguntas que permanecem e já não das 120".