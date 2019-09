O Serviço Nacional de Saúde (SNS) conseguiu reduzir os tempos máximos de resposta em cirurgias. Mas nem todos os serviços acompanham esta tendência, havendo ainda muitos em que os utentes têm de esperar mais tempo do que o definido por consultas e cirurgias.

portal online do SNS. E esta realidade estende-se um pouco por todo o país. Em Matosinhos, no hospital Pedro Hispano, o tempo de espera para cirurgia geral de um doente considerado muito prioritário é de 34 dias, enquanto um doente prioritário com doença oncológica em Santarém tem de esperar até 77 dias por uma cirurgia, apesar de o SNS ter definido que o tempo máximo de espera são 60 dias.

No hospital de Santa Maria, em Lisboa, um doente muito prioritário tem de aguardar em média 22 dias por uma intervenção cirúrgica no campo da urologia, mais sete dias do que o prazo máximo (15 dias) estipulado pelo SNS, refere o jornal Expresso, citando dados doJá no hospital Espírito Santo, em Évora, um doente muito prioritário pode ter de esperar até 27 dias para uma vaga de cirurgia vascular. Esse período de espera pode aumentar quase 10 vezes se for considerado apenas um doente prioritário. Sendo este o caso, o tempo de espera pode disparar para os 301 dias.

Estes dados são relativos aos primeiros três meses do ano e só contabilizam cirurgias agendadas com antecedência.

O número de cirurgias aumentou em 2018 e atingiu o valor mais alto de sempre, com quase 595.000 doentes operados no Serviço Nacional de Saúde (SNS), um crescimento que se deveu sobretudo ao recurso aos privados e setor social.



Segundo o Relatório Anual de Acesso aos Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do SNS e Entidades Convencionadas relativo a 2018, o número de doentes operados cresceu para 594.978 (mais 0,1% do que em 2017), uma resposta ao aumento dos doentes propostos para cirurgia (706.103 em 2018, mais 6.971 do que em 2017).A atividade cirúrgica da responsabilidade do SNS reparte-se entre hospitais do SNS que incluem Entidades Públicas Empresarias, Setor Público Administrativo e Parcerias Público-Privadas, sendo responsáveis por 89,0% da produção total em 2018, mas considera também a atividade realizada pelos hospitais protocolados (5,8%) e pelos hospitais convencionados (5,2%).De acordo com o relatório, a que a Lusa teve acesso, o aumento global das cirurgias realizadas deveu-se sobretudo aos hospitais convencionados e aos protocolados, que inclui o setor social e os privados. Os dados de 2018 indicam que nos hospitais convencionados se realizaram 30.962 cirurgias (24.608 em 2017) e nos protocolados 34.258 (29.660 em 2017).Nos hospitais do SNS foram realizadas 529.758 cirurgias, menos do que em 2017 (534.545), refere o documento.Com Lusa