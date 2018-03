O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, retomou esta quinta-feira o exercício de funções, após ter sido dado clinicamente como apto, disse à Lusa fonte do seu gabinete.Ferro Rodrigues foi submetido a uma cirurgia programada ao pulmão a 21 de Março, no Hospital Pulido Valente, tendo tido alta dois dias depois.Durante o período em que esteve ausente, com atestado médico cujo prazo terminava hoje, Ferro Rodrigues, que é a segunda figura na hierarquia do Estado, foi substituído pelo vice-Presidente da Assembleia da República Jorge Lacão.