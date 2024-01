Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Fernando Madureira detido em megaoperação da PSP. Buscas a vários elementos dos 'Super Dragões'

Em causa estão dois processos relacionados com as agressões na Assembleia Geral do FC Porto e as ameaças ao candidato à presidência do clube André Villas-Boas.