A vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

Um homem ficou hoje ferido com gravidade após ter sido atropelado por uma carruagem do metro na estação de Pedras Rubras, na freguesia de Moreira, na Maia (Porto), segundo os bombeiros.



Fonte dos Bombeiros da Maia disse à Lusa que o ferido grave é do sexo masculino, tem cerca de 30 anos e foi atropelado pelas 12:30, o que condicionou a circulação na linha vermelha até perto das 14:00.



A vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto, mas não foi possível saber até ao momento o seu estado junto das relações públicas daquela unidade hospitalar.



No local esteve uma viatura médica de emergência do hospital Pedro Hispano e elementos dos Bombeiros da Maia, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS).