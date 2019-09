Os dirigentes da Federação Nacional dos Sindicados dos Enfermeiros (FENSE) consideraram esta terça-feira que estes profissionais "têm estado a ser humilhados publicamente e em privado" pelo Governo, referindo que "há uma nítida tentativa de extinção da negociação coletiva"."Há uma nítida tentativa de extinção da negociação coletiva no Ministério da Saúde , com a eliminação do artigo 22 do DL 248/2009 de 22 de setembro e a eliminação base XXXI da Lei de Bases da Saúde", afirmou José Azevedo, do Sindicato dos Enfermeiros que integra, com o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem (SIPENF), a FENSE.José Azevedo e o dirigente do SIPENF falavam numa conferência de imprensa, no Porto , convocada para dar a conhecer os resultados das negociações resultantes da reunião realizada na segunda-feira no Ministério da Saúde."Foi uma reunião negativa porque, efetivamente, com o andar do tempo em vez de progredir, estamos a regredir. A nossa proposta cada vez leva machadadas maiores. O processo negocial que temos em curso não avança, está num impasse", afirmou José Azevedo.Segundo o dirigente sindical, "uma das exigências é que a carreira especial da enfermagem dos funcionários públicos seja extensiva aos que foram contratados com contrato individual de trabalho ou abrigo do código de trabalho"."Há uma tendência nítida de abandalhar tudo o que diz respeito à negociação coletiva de trabalho na função pública", frisou.Fernando Parreira, dirigente do SIPENF, referiu que o Ministério da Saúde "apresentou dois documentos, um para quem está em funções públicas e outro para quem tem contrato individual de trabalho"."Um ponto que ficou assente é que não aceitamos a proposta com este texto, ou eles alteram e vão de acordo ao que negociámos ou, então, não vamos aceitar nada disto e vamos para a luta, que passará por uma greve de zelo", afirmou.Segundo os dirigentes da FENSE, o protocolo assinado em 13 de março de 2018 "tem sido sucessivamente violado por parte da comissão negocial empregadora".O protocolo estabelece que as negociações a desenvolver, que se inserem no âmbito da revisão das carreiras especial de enfermagem e de enfermagem dos serviços e estabelecimentos de saúde integrados no setor empresarial do Estado terão em consideração, nomeadamente, o desenvolvimento profissional dos enfermeiros e as respetivas remunerações."A ministra da Saúde introduziu regras novas a meio de um processo negocial, através do DL 71/2019 de 27 de maio, com o único objetivo de fingir que reviu as carreiras especial e de enfermagem, mas que tende a anular os aspetos mais importantes da proposta de acordo coletivo de trabalho da FENSE", acrescentou José Azevedo.