Capa n.º 731

Não estranhe se encontrar Armando Gama a tocar na mezzanine do Altis Grand Hotel, em Lisboa. Há uns anos, podia ter-se deparado com Dora, do tema Não Sejas Mau Para Mim, atrás do balcão de um restaurante do McDonald’s.Ganhar o Festival da Canção mudou-lhes a vida e foi rampa de lançamento de muitas carreiras em Portugal – umas com mais êxito do que outras. Dos 49 intérpretes que venceram o evento, desde 1964, apenas 13 alcançaram o estrelato.Carlos Mendes é uma dessas excepções e o festival fê-lo abandonar uma carreira na arquitectura. Armando Gama e Dora, que sonhava em ser bailarina, são reconhecidos na rua e ainda dão espectáculos. Já Duarte Mendes, o único capitão de Abril a vencer o festival, nunca quis ser artista e a vitória determinou mesmo o fim da sua curta carreira. Saiba como o evento afectou a vida dos três.