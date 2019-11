Meia centena de trabalhadores do Tribunal de Vila Franca de Xira promoveu um abaixo-assinado a denunciar a localização do novo serviço: o vão das escadas.

As secretárias do Balcão + do tribunal foram colocadas por baixo da escadaria de acesso à sala de audiências do primeiro andar por falta de espaço e condições do edifício, relata o jornal O Mirante. Agora, os funcionários recusam ocupar o espaço e recordam mesmo a recente doença de uma trabalhadora, provocada pelo frio e correntes de ar.

O abaixo-assinado é dirigido à Direcção-Geral da Administração da Justiça, ao juiz presidente da Comarca de Lisboa Norte, ao Procurador Coordenador da Comarca de Lisboa Norte e à secretária de Justiça do Núcleo de Vila Franca de Xira.

Contactado pelo jornal O Mirante, o Ministério da Justiça afirma estar a estudar uma solução de melhoria das instalações.