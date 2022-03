Falsas urgência a entupir hospitais? 'Um problema antigo'

Responsáveis dos hospitais do São João e de Gaia pedem regulação do acesso a urgências para assegurar cuidados a casos urgentes. Nuno Jacinto, da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, concorda com restrições.

Esta segunda-feira, as urgências dos hospitais de São João, no Porto, e de Gaia registaram níveis de afluência recorde, levando a que responsáveis dos dois hospitais na região Norte defendessem ser necessário regular o acesso dos doentes a estes serviços através da referenciação do SNS 24, do CODU ou do INEM.