Explosão afetou diretamente duas habitações de um prédio de três pisos. Pelo menos 12 pessoas ficaram desalojadas.

Uma explosão seguida de incêndio num prédio de habitação na zona histórica de Albufeira provocou hoje um ferido grave e 12 desalojados, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.



De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado pelas 07:01, para uma explosão, que afetou diretamente duas habitações de um prédio de três pisos, a que se seguiu um incêndio afetando um terceiro apartamento.



O incidente provocou queimaduras graves a um homem de 32 anos, que foi transportado para o Hospital de Faro em estado grave, segundo a mesma fonte.



O incêndio provocou ainda 12 desalojados, habitantes do prédio, que estão a ser acompanhados no local pelo serviço municipal da proteção civil de Albufeira.



Segundo a fonte do CDOS de Faro, no local estiveram 14 veículos e 35 operacionais de corporações de bombeiros, GNR, INEM e Serviço Nacional de Proteção Civil.