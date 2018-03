Uma explosão num prédio em Peniche, no distrito de Leiria, causou três feridos, afirmou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS)."À partida, a explosão foi provocada por uma botija de gás", num prédio, por volta das 13h30, informou fonte do CDOS de Leiria, referindo que ainda não se sabe a gravidade dos ferimentos causados pelo incidente.Segundo a mesma fonte, estão no local nove veículos e 24 operacionais dos Bombeiros de Peniche, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Polícia de Segurança Pública (PSP).