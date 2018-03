A Associação Sindical dos Funcionários da ASAE (ASF) marcou para dia 11 de Abril uma vigília em frente ao Ministério da Economia e uma greve para o dia 27 do mesmo mês, foi no sábado decidido em assembleia-geral.A estrutura sindical exige ao Governo a conclusão do processo negocial até dia 11 de Abril, "data que assinala um ano desde o final previsto para a conclusão do mesmo" e, caso isso não aconteça, no mesmo dia vai realizar vigília em frente ao Ministério da Economia, anuncia em comunicado.Na semana de 16 a 20 do próximo mês a ASF pretende realizar acções de sensibilização junto dos aeroportos e zonas turísticas no sentido de alertar para a incapacidade da ASAE em dar a resposta adequada a todas as solicitações.A associação refere que tem estado em conversações com o Governo desde Outubro de 2016 para que seja criado um estatuto de carreira para os inspectores da ASAE. "Entretanto, o processo negocial continua a arrastar-se, não havendo memória de um processo negocial tão longo!", refere a nota.