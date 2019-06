Explicador detido por abusar sexualmente de menor

No Tribunal de Matosinhos , diante do coletivo de juízes, um explicador de 57 anos assumiu ter abusado sexualmente de uma menor de 14 anos. O homem disse que "estava completamente cego" e "apaixonado" pela vítima mas garantiu não ser um monstro, nem um pedófilo O suspeito afirmou ainda que não sabia que cometia um crime e que desconhecia as leis para estes casos. Foi condenado a oito anos de cadeia por dez crimes de abuso sexual de menores dependentes.