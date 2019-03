Ex-autarca detido por caça ilegal em Albergaria-a-Velha fica com TIR

Rui Marque, segundo a GNR, "não estava autorizado pela entidade responsável pela zona de caça, nem possuía seguro de responsabilidade civil de caçador".

O ex-presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha Rui Marques, que foi detido por caça ilegal, saiu esta segunda-feira em liberdade do tribunal com Termo de Identidade e Residência, disse à Lusa fonte policial.



O ex-autarca de 65 anos foi presente esta segunda-feira ao Tribunal de Albergaria-a-Velha, para primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a TIR, a medida de coação menos gravosa.



Segundo um comunicado da GNR, o indivíduo foi detido em flagrante delito na passada sexta-feira, na freguesia de Ribeira de Fráguas, em Albergaria-a-Velha, no âmbito de uma operação de combate ao ato venatório ilícito, efetuado de forma furtiva e clandestina.



De acordo com a Guarda, o suspeito "não estava autorizado pela entidade responsável pela zona de caça, nem possuía seguro de responsabilidade civil de caçador".



No seguimento das diligências foram apreendidos uma besta, com uma mira telescópica de visão diurna/noturna, um veículo (sem seguro válido), uma plataforma para colocar em árvores, um porta virotões (setas), com quatro virotões e diverso material de corte.