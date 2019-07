O Governo aprovou hoje uma despesa de até 150 milhões de euros para a obra de construção do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora.Numa conferência de imprensa realizada no final da reunião do Conselho de Ministros, a ministra da Saúde, Marta Temido, determinou "a repartição de encargos com esta despesa por quatro anos", até 2023, indicando que "as verbas a afetar ao projeto estão inscritas e serão verbas também a inscrever no orçamento da ARS do Alentejo".O novo hospital vai substituir o atual e funcionar como uma unidade central para todo o Alentejo. Pretende "responder às necessidades de toda a população do Alentejo, reduzindo significativamente o recurso a cuidados fora da região, quer ao nível das camas de Cuidados Intensivos e Intermédios, quer ao nível das salas de bloco operatório e de recobro", disse a titular da pasta da Saúde, segundo notícia da rádio local DianaFM.Na nova unidade existirão também mais especialidades, tais como cirurgia vascular, infecciologia e neurologia.