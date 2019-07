É uma prática globalmente condenada, mas, mesmo assim, a cunha continua a ser amplamente praticada. João Ribeiro, tendo conhecimento da dimensão da prática da cunha na sociedade portuguesa (e não só), dedicou-se a perceber como a mesma é vista pelos portugueses. Para tal recorreu a dezenas de entrevistas onde os inquiridos comentavam situações onde tinha havido favorecimentos indevidos, mas também à literatura nacional, onde constatou que a prática da cunha não é exclusiva da sociedade atual. No fim, apresentou uma tese de doutoramento que foi defendida esta terça-feira na Universidade Nova. Acabou com a classificação de Muito Bom.

João Ribeiro recua até ao século XVI e a uma das mais importantes obras literárias do cânone português. Lembra o autor que, a certa altura, no Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, a certa altura, o Diabo goza com o corregedor – que representava o poder judicial de então – exclamando: "Oh amante de perdiz". Mas esta interpelação diz muito mais sobre a moral da personagem do que sobre o seu gosto culinário. Como relembra João Ribeiro, a perdiz era um animal muito utilizado para subornar alguém, em troca de favores. Ou seja, o Diabo, na verdade, está a convidar o magistrado a subir na sua barca por este aceitar ser corrompido em troca de perdizes.

Mas há muitos mais exemplos. João Ribeiro avança três séculos – e quanta literatura terá ficado para trás -, para chegar ao século XIX e apresentar o Primo Basílio, o livro de Eça de Queiroz. Lembra João Ribeiro a passagem em que Sebastião se prepara para assumir a cadeira numa escola. E, apesar de saber que era superior aos outros candidatos, estava inseguro quanto à sua chance de conseguir o lugar. "Nestas questões a ciência, o estudo, o talento são uma história; o principal são os padrinhos!" E se Sebastião tinha todos os atributos desejados, faltava-lhe o "padrinho" que metesse a sua cunha.

E, mais à frente, na mesma obra, o narrador relata uma viagem em que, falando de teses, escândalo dos "patrocinatos" e as injustiças, Sebastião pensava o quão arrependido estava "de não ter metido mais cunhas".

O próprio Eça de Queiroz chegou a ser vítima de uma cunha, relembra o juiz Rui Rangel: "Não é preciso ler Antero ou Eça de Queiroz, que foi vítima, imagine- se, de uma cunha que lhe roubou um lugar para cônsul no Brasil".

João Ribeiro procurou ainda mais referências a cunhas em obras de outros escritores portugueses, como O Crime do Padre Amaro, A Ilustre Casa de Ramires e Contos de Eça de Queiroz, Uma Família Inglesa e Serões da Província de Júlio Diniz e também em As Farpas de Ramalho de Ortigão e Eça de Queiroz.



O juiz juiz Rui Rangel – arguido na Operação Lex que investiga suspeitas de corrupção, recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal – afirmou certa vez, num artigo publicado em 2010, no Correio da Manhã e citado por João Ribeiro, que apesar de todos criticarem a "cunha", poucos são os que não a praticaram: "Em teoria, todos são contra as cunhas, mas quem é que nesta vida ainda não foi pressionado por qualquer quadrante social ou não meteu a dita para um seu familiar?".

O juiz desembargador vai ainda mais longe ao ponto de afirmar que a cunha é uma "instituição da República" e um fenómeno "tão velho como a humanidade" e que convive bem "com ditaduras e democracias", sendo a cunha "o sangue que corre nas veias destes dois regimes".

Rangel refere ainda as várias situações em que a cunha é utilizada: "A cunha serve para quase tudo: é a cunha no mercado de trabalho; na saúde, para arranjar um bom médico, uma consulta, ou uma intervenção cirúrgica mais rápida; na educação, para os filhos frequentarem uma escola de referência; na justiça para os processos andarem mais depressa ou para ficarem a marinar; nos exames, em que uns sabem previamente as perguntas ou a limitação da matéria ou, então, são beneficiados nas orais. Até nas filas de qualquer repartição pública, no supermercado, ou no restaurante para marcar mesa".

Da literatura para a realidade

Entre casos criados por João Ribeiro, exemplos da literatura nacional, publicações nas redes sociais e notícias, são dezenas os casos utilizados pelo autor para perceber como os portugueses interpretam as cunhas. Num dos acontecimentos que cita para mostrar como a cunha existe na sociedade portuguesa, o autor escolheu um caso protagonizado por um Presidente da República: Mário Soares. Este episódio vem citado na biografia Mário Soares – Uma Vida, de Joaquim Vieira (A Esfera dos Livros). Nela, o histórico socialista lembrava como o seu pai, João Soares, utilizou a influência do filho Tertuliano, médico a trabalhar no Hospital do Exército, para conseguir a dispensa da recruta para o jovem Mário. "Como o meu irmão, nessa época, era médico militar, não foi muito difícil", relembrou o socialista que, graças a este favor, nunca cumpriu o serviço militar obrigatório.

Outro dos exemplos apresentados é o do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros António Martins da Cruz que terá pedido ao seu colega de governo Pedro Lynce, então ministro do Ensino Superior, para que abrisse uma exceção no curso universitário de medicina para que a sua filha o pudesse entregar. Lynce aceitou, o caso tornou-se público e o ministro de Durão Barroso demitiu-se.

Já o embaixador Francisco Seixas da Costa lembrava outro episódio que lhe aconteceu: "Uma pessoa que me era muito próxima pediu que «metesse uma cunha» num concurso público, cujos membros do júri eu conhecia muito bem, para o qual havia sete vagas e 10 concorrentes. O candidato tinha distantes relações familiares comigo. Recusei, claro. Tempos mais tarde, a mesma pessoa pediu-me que soubesse, apenas, se o candidato tinha sido ou não aprovado, porque os resultados já estariam decididos, embora não divulgados, e lhe tinha surgido uma outra opção alternativa profissional, que não sabia se devia ou não aceitar. Acedi, falei ao presidente do júri e recebi a seguinte resposta: «Estavas interessado em que ele entrasse? Foi pena que não me dissesses nada! Ele até nem era nada mau, mas era o único que não tinha nenhuma cunha..."

Nesta situação em particular, como em muitas outras, maior parte dos 20 entrevistados para condenou veemente a atitude de ambos os ministros. Lembrando que, como figuras públicas e eleitas, os governantes deviam ter uma conduta impoluta, lamentam que a jovem tenha sido beneficiado apenas por ser filha de quem era [o ministro Martins da Cruz]. Os entrevistados, na sua maioria, consideram que o ministro Pedro Lynce teve razão em demitir-se depois, inclusivamente, mas alguns disseram entender o pedido. Afinal, era filha do ministro e todos querem o melhor para os seus.

Como lembra João Ribeiro, esta situação é particularmente mal vista pelos portugueses pois envolve dois políticos, servidores da causa pública. O autor apurou que é muito mais grave, no entender dos cidadãos, que um favorecimento indevido aconteça no setor público e por figuras conhecidas do que no privado por cidadãos mais anónimos.

Mas a opinião não é homogénea. Uma cunha pública não é sempre condenável, no entender dos inquiridos, nem uma privada é sempre aceitável. Para isso basta ver as respostas que os entrevistados deram quando confrontados com a seguinte situação hipotética, desenvolvida pelo autor: uma empregada de limpeza de um médico oncologista descobre que o filho adolescente tem um cancro e que a lista de espera para uma consulta do IPO é de 6 meses. A empregada pede ajuda ao patrão e este consegue uma consulta para o jovem em menos de uma semana. Nesta situação houve claramente um favorecimento, mas o facto de se tratar de uma criança e de estar numa situação possivelmente fatal, levou os inquiridos a mostrarem-se menos acintosos quando comentaram a situação. "Se a pessoa tem possibilidades de ajudar outro (…) de acordo com a minha educação, é uma questão humana", responde um dos inquiridos, dizendo que compreende perfeitamente a atitude, já que se trata de uma "pessoa que nem adulto é" e que é uma "situação de risco, de saúde".

Esta situação em particular demonstra a conclusão do candidato ao doutoramento de que uma cunha não é sempre condenável e que toda a opinião depende do contexto e das variantes.

Foi ainda estudado uma publicação no Facebook de João Soares, sobre a nomeação política do seu filho para um cargo na Câmara Municipal de Lisboa e foram igualmente analisados os comentários feitos pelos utilizadores das redes sociais.

Como demonstra o autor, mesmo depois de João Soares (que foi deputado, presidente da Câmara Municipal de Lisboa e ministro) ter explicado não estar envolvido na escolha do filho para o cargo e de a decisora que o contratou ter também secundado esta teoria, os utilizadores das redes sociais não deram abriram uma exceção para a crítica.

Por outro lado, quando foi apresentado aos entrevistados a situação em que a sobrinha-neta de Eduardo Catroga (presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP) tinha sido contratada para a secção de arte da Fundação EDP, a reação foi muito menos agressiva. "As pessoas não podem ser nem prejudicadas nem beneficiadas por serem filhas de quem são."

João Ribeiro confirma então a sua hipótese de que, quanto mais pública for a figura e o grau de relação, maiores as críticas sobre o possível favorecimento.

Conclusões

A cunha é apreciada, em regra geral, caso a caso, concluiu João Ribeiro. Como explica o autor da tese de doutoramento, a avaliação é feita de acordo com o contexto da situação. São sempre tido em conta os agentes, o processo (como de quem partiu o pedido e a quem foi endereçado) e, por fim, as consequências do mesmo.

"Em muitas ocorrências mesmo que o ato mereça censura, há uma permissividade, uma maior elasticidade" que faz com que por vezes se torne árduo discernir se a situação com que se é confrontado é mesmo uma cunha.

"Quando confrontados com situações de favorecimento, e perante cada uma das diferentes situações com que a vida nos inquieta, compreendemos aqueles que ajudam o outro, por consideração; toleramos aqueles que agem para corroer regras injustas; reconhecemos que quem decide, o faça, em certas circunstâncias, como exercício de uma liberdade legítima e em razão do mérito; denunciamos quem desserve inapropriadamente a eficiência; censuramos aqueles que prejudicam oportunisticamente a livre concorrência; acusamos aqueles que falham, no exercício de funções públicas; aceitamos a ação de quem cumpre critérios estabelecidos por regras; defendemos que se possa fazer o que se quiser, em determinadas circunstâncias; rejeitamos os que abusam do seu "poder" de servir o bem comum, em benefício próprio; reconhecemos como impróprias as ações daqueles que ajudam a fratria (o irmão maçom) para além dos limites do razoável; e justificamos quando se cuida, daquele outro, próximo de nós".