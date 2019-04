Três meses bastaram para Pedro Marques perder a liderança destacada nas sondagens e ver ameaçada a vitória nas eleições europeias de 26 de maio.

A sondagem de abril da Aximage para o Negócios e o CM atribui 33,6% das intenções à lista do PS encabeçada pelo ex-ministro do Planeamento e 31,1% ao PSD, cujo cabeça-de-lista é o eurodeputado Paulo Rangel.Leia a notícia na íntegra no Jornal de Negócios