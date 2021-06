Euro 2020. Ferro Rodrigues espera que os portugueses "se desloquem de forma massiva" a Sevilha

A seleção nacional vai jogar no próximo domingo contra a Bélgica, o jogo vai decorrer em Sevilha e Eduardo Ferro Rodrigues espera que os portugueses se desloquem "de forma massiva" até ao sul de Espanha.



Miguel A. Lopes/Lusa

O presidente da Assembleia da República disse na quarta-feira à RTP3, depois do jogo que colocou Portugal e França frente a frente, que vai acompanhar Marcelo Rebelo de Sousa até Sevilha para ver o jogo Portugal-Bélgica: "Estarei com todo o gosto a acompanhar a seleção nacional em mais uma epopeia deste europeu".

"Espero que os portugueses se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final deste Campeonato da Europa", acrescentou Ferro Rodrigues.

As declarações do presidente da Assembleia da República surgem numa altura em que o país está a registar um aumento diário do número de novas infeções e em que as projeções europeias apontam para um média de mais de dois mil novos casos diários nas próximas quatro semanas.

Apesar das palavras de Ferro Rodrigues, que apela à deslocação dos portugueses, esta quinta-feira serão decididas em Conselho de Ministros novas medidas a aplicar no plano de desconfinamento, tendo em conta o número de novos casos. Esta quinta-feira, o país ultrapassou a barreira dos 1500 casos, cenário que não se registava desde fevereiro.