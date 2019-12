Estrangeiros com inscrição rápida na Segurança Social a partir de janeiro

O Governo está a preparar uma solução que, a partir de janeiro, vai permitir que a inscrição dos estrangeiros na Segurança Social ocorra de forma rápida, disse esta quarta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

"A partir de janeiro vamos conseguir ter uma inscrição rápida dos estrangeiros na Segurança Social", disse à Lusa a ministra do Trabalho, à margem da entrega do Prémio AHP 2019, que a Associação de Hotelaria de Portugal decidiu atribuir a Ana Mendes Godinho pelo reconhecimento da ação que desenvolveu enquanto secretária de Estado do Turismo, no anterior governo.

Esta nova solução, explicou, será apresentada na próxima semana e permitirá dar resposta ao "entrave burocrático kafkiano" que os estrangeiros enfrentam quando procuram registar-se na Segurança Social - passo necessário para que tenham, por exemplo, acesso a um Número de Identificação da Segurança Social (NISS).

Na sua intervenção, Ana Mendes Godinho acentuou ter assumido como uma das suas primeiras prioridades nas novas funções governativas a "otimização e simplificação na relação Estado, empresas, cidadãos" e, neste contexto, precisou que o Governo está também a trabalhar no sentido de "muito rapidamente" haver uma "solução rápida" para os vistos de trabalho.

Acentuando que mudou de um 'T' (Turismo) para outro 'T' (Trabalho), a ministra afirmou ter levado para a nova pasta as "memórias" do que aprendeu no turismo e elencou algumas das prioridades, como a criação de condições para "reter as pessoas" que trabalham em Portugal e para "atrair pessoas" para o país.

Ana Mendes Godinho sublinhou a aposta na qualificação das pessoas e o objetivo de criar um ambiente estável, com o envolvimento dos parceiros sociais, no âmbito dos rendimentos e competitividade.