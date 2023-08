Estátua de Santo António vandalizada: 'Deus está morto'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Uma estátua de Santo António foi vandalizada numa rotunda em Torres Novas. De acordo com um comunicado conjunto das forças de segurança, à obra, que se encontra na Rotunda de Santo António, foi retirada a cabeça. O mesmo aconteceu ao Menino Jesus que tinha ao colo.





"Junto à estátua, no chão, foram deixados dois cartazes com as inscrições 'Deus está morto' e 'Seus pedófilos'", adianta o comunicado. Os danos foram avaliados em 13 mil euros.Os dados foram divulgados pelo Sistema de Segurança Interna (SSI). Este domingo assinala-se o último dia da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que contou com a presença do Papa Francisco.