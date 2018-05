O Governo recebeu esta quinta-feira autorização do Tribunal de Contas para contratar 12 aviões de combate a incêndios, anunciou o Ministério da Administração Interna (MAI)Em comunicado, o MAI avança que estes meios aéreos foram contratados na sequência do concurso público internacional lançado em Março deste ano.Quatro destes aviões já deviam estar a operar desde o início do mês e outros seis desde 15 de Maio, quando foi activado o nível de prontidão denominado "reforçado nível II".