Estado vai ajudar apenas os inquilinos que não consigam suportar aumentos das rendas

As rendas podem ter mesmo um aumento até ao máximo de 6,94%, no próximo ano, tendo em conta a inflação.

O Governo deverá aprovar uma nova solução para travar o aumento das rendas da casa mas este ano através de benefícios apenas para "os inquilinos que necessitem da ajuda do Estado, para pagar a renda da casa" e comprovem essa necessidade.





Tópicos Inflação rendas apoios

Assim as rendas podem mesmo ter aumento até ao máximo de 6,94%, no próximo ano, tendo em conta a inflação.Saiba mais no Correio da Manhã