Os moradores de Borba frisam que um autocarro escolar, com cerca de 50 crianças, passava diariamente na estrada municipal que liga Borba a Vila Viçosa, que sofreu um aluimento de terras esta segunda-feira.

Os moradores de Borba frisam que um autocarro escolar, com cerca de 50 crianças, passava diariamente na estrada municipal que liga Borba a Vila Viçosa, que sofreu um aluimento de terras esta segunda-feira, provocando a morte de pelo menos duas pessoas.



Ao jornal i, os moradores disseram que aquela estrada funcionava como uma espécie de ponte, já que a água passava por baixo através das fissuras entre pedras. "Toda a gente passava ali, até o autocarro da escola com 50 pessoas lá dentro, todos os dias", disse a dona do café Fonte das Bicas, Maria José.



Entidades como a Câmara Municipal de Borba e a Direcção Geral da Energia e Geologia já tinham recebido o aviso por cinco vezes: a estrada municipal que liga Borba a Vila Viçosa estava em perigo de ser extinta, por motivos de segurança. Aliás, já o era há quase quatro anos. Mas nenhum dos avisos chegou para que se fizesse algo antes de sofrer um aluimento de terras esta segunda-feira, provocando a morte de pelo menos duas pessoas.



O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias que rodearam o deslizamento de terras em Borba, que matou pelo menos duas pessoas, confirmou a SÁBADO. Por isso, a Justiça vai apurar responsabilidades.