A Polícia judiciária está a fazer investigações na estrada que ruiu e na pedreira de Borba. Até ao momento estão confirmadas as mortes de duas pessoas.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a pedreira e a estrada que ruiu em Borba, em Évora, esta segunda-feira. Os balanços oficiais dão conta de dois mortos confirmados e três desaparecidos.



O governo pediu esta quarta-feira uma inspeção ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona de Borba.



Em comunicado, o Ministério do Ambiente e da Transição Energética determina "que, no prazo de 45 dias, a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), proceda a uma inspeção ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona onde ocorreu o acidente do dia 19 de Novembro".



Entidades como a Câmara Municipal de Borba e a Direcção Geral da Energia e Geologia já tinham recebido o aviso por cinco vezes de que a estrada municipal que liga Borba a Vila Viçosa está em perigo de ser extinta, por motivos de segurança. No entanto, estes avisos não tiveram uma consequência prática e nada terá sido feito para prevenir aluimento de terras que provocou a morte de duas pessoas.