O comandante José Ribeiro refere que não é um "golpe de sorte" que vai resolver o "problema complexo" em mãos. Operações de busca serão retomadas esta quarta-feira e reforçadas com nova moto-bomba.

O Comandante Distrital de Operações de Socorro de Évora afirmou no mais recente briefing à comunicação social que vai ser necessário "tempo" para resolver o abatimento de estrada de Borba, provocado pelo deslizamento de terras.

Em conferência de imprensa realizada no quartel de bombeiros de Borba, José Ribeiro indica que o problema é "complexo" devido às "condições muito difíceis". "Não vale a pena dizer que vamos ter um golpe de sorte que nos vai resolver o problema complexo que temos pela frente, pois as condições realmente são muito difíceis", referiu José Ribeiro.

O comandante adianta também que a operação de busca será reforçada com uma nova moto-bomba e que a drenagem da água do poço irá continuar durante toda a noite. No entanto, as buscas só serão retomadas na manhã desta quarta-feira. Durante o dia de quinta-feira, chegará ao local material da Marinha que permitirá a análise detalhada do fundo da pedreira.

No concelho de Borba, onde a derrocada de um talude matou duas pessoas na segunda-feira, funcionavam 55 pedreiras e no município vizinho de Vila Viçosa havia 155. Ambos os concelhos concentravam a larga maioria das 232 pedreiras registadas no distrito de Évora.

Mais de metade não tinha plano ambiental e de recuperação paisagística válido e aprovado, seja por não o ter de todo ou não ter pago a caução exigida.

O deslizamento de um grande volume de terra na estrada entre Borba a Vila Viçosa, no distrito de Évora, provocou a deslocação de uma quantidade significativa de rochas, de blocos de mármore e de terra para o interior de uma pedreira, pelas 15h45 de segunda-feira.

Estão confirmados dois mortos, operários da empresa que explora a pedreira, mas as autoridades procuram ainda um número indeterminado de vítimas, cujas viaturas em que seguiam terão sido arrastadas para o interior da pedreira.

As autoridades de socorro destacaram a "complexidade" das operações em curso, sublinhando que vão ser "morosas e difíceis". O Ministério Público instaurou, entretanto, "um inquérito para apurar as circunstâncias que rodearam a ocorrência".

Derrocada em estrada afecta abastecimento de água a Vila Viçosa

A derrocada do troço da estrada afectou também o abastecimento de água a Vila Viçosa, adiantou esta quarta-feira à agência Lusa o vice-presidente do município, Luís Nascimento.

O autarca explicou que "o colapso" de um troço da estrada, na segunda-feira, provocou "a quebra da conduta de abastecimento de água" à vila, proveniente de um furo situado a cerca de 20 metros do local da derrocada.

"Trata-se do furo principal que serve de abastecimento a Vila Viçosa", indicou o autarca, referindo que a situação "reduziu, significativamente, a capacidade de abastecimento" à vila.

Segundo o autarca, "as zonas altas de Vila Viçosa são as mais afectadas", devido "à falta de pressão no depósito".

"Hoje é que se começou a notar que o depósito de água está a baixar", acrescentou.

Luís Nascimento adiantou que o município adquiriu hoje os materiais necessários para "resolver a situação", começando na quinta-feira a "operação complexa" destes trabalhos, tendo em conta "as condições existentes", devido à derrocada do troço de estrada.

O município de Vila Viçosa divulgou hoje um comunicado em que apela à população que "restrinja o consumo de água ao estritamente essencial, por forma a não se registarem maiores quebras no abastecimento".

"A reparação da conduta será efectuada pelos serviços camarários, em condições extremamente complexas e particulares, no mais curto espaço de tempo, a fim de restabelecer e normalizar o abastecimento de água à população", adianta o comunicado.