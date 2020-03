Estado de emergência por coronavírus ameaça parar Portugal

ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de março de 2020.

Não é só a linha SNS24 que está a falhar, também há falta de médicos e enfermeiros no SNS, não há máscaras e restantes equipamentos de proteção em quantidade suficiente e poderá também não haver camas para todos os doentes que precisarem – nem sequer cuidados. Mais: há escolas por todo o País a fechar e eventos a serem cancelados. E até a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, já avisou que "os próximos dias serão críticos" e que o risco de contaminação é elevado. Apesar de a situação do coronavírus Covid-19 em Portugal estar ainda longe do que se passa, por exemplo, em Itália – até ao fecho desta edição, na terça-feira, 10, dos 41 casos confirmados todos estavam estáveis à exceção de um, que inspirava cuidados –, as coisas poderão mudar muito rapidamente."Estamos no limiar da pandemia. É uma questão talvez de dias", acredita Lúcio Meneses de Almeida, presidente da Associação Nacional de Infeção Hospitalar. E vai mais longe. "Ou há um investimento muito forte em termos de recursos e meios, sem constrangimentos orçamentais, ou a propagação não será travada", admite à