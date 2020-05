Estado de calamidade: o que pode fazer, mas não deve abusar

A partir deste domingo, 3 de maio, e até 17, o país está em estado de calamidade face à pandemia da Covid-19. Ou seja, há um conjunto "menos intenso de restrições, suspensões e encerramentos do que aquele que se encontrava vigente", embora se mantenha o dever cívico de recolhimento domiciliário. Contudo, alertam os especialistas, o alívio das medidas implica mais cuidado.





"A responsabilidade agora recai mais em cada pessoa, do que na população no seu todo", diz ào especialista em saúde pública Lúcio Meneses de Almeida. Na opinião do médico, o Estado de Emergência deveria ter sido mantido mais tempo, "provavelmente mais 15 dias, por uma questão cautelar", diz.Isto porque as medidas adotadas foram efetivas. Explica, recorrendo a uma metáfora: "Isto é como fazer uma barragem: eu acumulo muita água, se eu abrir de um momento para o outro, a água vem sobre mim." E acrescenta: "A barragem são aquelas pessoas que não foram infetadas graças à saúde pública, mas nós estamos em risco de adoecer enquanto não formos infetados", alerta.Nesta fase inicial devemos ser "cautelosos", recomenda Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Sobretudo nas atividades que pressupõem maior proximidade física, como uma ida ao cabeleireiro ou a uma clínica de medicina dentária."Quando vamos abastecer a uma bomba de gasolina, há uma barreira física, o contato faz-se através de um vidro, o que confere uma proteção grande. Mas, nestas outras atividades agora permitidas, há uma maior interação e proximidade", exemplifica o também especialista do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.Ou seja, se as medidas que estão preconizadas para cada atividade não forem cumpridas, pode haver um "recrudescimento da epidemia", chamam a atenção os dois especialistas.Segundo a resolução do Conselho de Ministros nº33-A/2020, os estabelecimentos de comércio local de proximidade, com espaços até 200 metros quadrados e entrada direta da rua, podem reabrir a partir desta segunda-feira, 4. Estes locais devem respeitar uma ocupação máxima de 0,05 pessoas por metro quadrado e assegurar uma distância mínima de 2 metros entre cada pessoa.Lúcio Meneses de Almeida compreende a necessidade da medida. "Eu não corto o cabelo há imenso tempo e até digo, na brincadeira, que uma das consequências da pandemia é que os portugueses estão mais cabeludos", brinca. Além de que o pequeno comércio é "o motor da economia" e a saúde também é determinada pelas condições de vida, salienta.Contudo, a utilização destes serviços deve ser feita com "parcimónia" da parte das pessoas e as regras devem ser estritamente respeitadas por parte do estabelecimento, recomenda. Até porque como "há imensos estabelecimentos deste género, é impossível fiscalizar tudo". Deixa um conselho relativamente à roupa: "Uma forma de desinfetar a roupa é apanhar raios ultravioleta, porque o vírus é sensível a estes raios", diz.Uma forma simples de o fazer é dar um passeio de cinco minutos antes de entrar em casa, apanhando sol direto – é bom para o corpo e também para desinfetar as próprias roupas, sugere.Já esta segunda-feira reabrem também bibliotecas e arquivos, bem como espaços ao ar livre em museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos e passam a ser permitidas deslocações a estabelecimentos, repartições e serviços. No que diz respeito aos espaços mais confinados, o perigo é maior, alertam."É perigoso, porque um livro é manuseado por várias pessoas e há um maior risco de transmissão da doença em espaços confinados. Aqui, mais uma vez o ónus recai sobre o cidadão individual", diz Lúcio Meneses de Almeida.O exercício físico também passa a ter uma espécie de livre trânsito, com regras – ou seja, desde que não envolva contato físico e que respeite as regras de higiene e sanitárias. Por exemplo: deve cumprir-se um distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, para atividades que se realizem lado a lado, ou de 4 metros, para atividades em fila.Também não se podem partilhar materiais ou equipamentos, nem aceder a balneários. No exercício da prática física e desportiva, com a presença de um técnico, são permitidas até 5 pessoas; já na prática de desporto por motivos recreacionais só até 2.Os espaços abertos oferecem duas vantagens: o arejamento, que reduz o risco de infeção, e a exposição aos raios ultravioleta, que neste caso é benéfica, dizem os especialistas.Mas o risco não é nulo. "É evidente que duas pessoas, uma contatando com a outra, se uma estiver infetada e a outra estiver suscetível, isso pode desencadear uma cadeia de transmissão na medida em que eu vou para a minha casa, ou para o emprego, e posso desencadear uma série de casos a partir dessa exposição", alerta o médico de saúde pública.Daí que o distanciamento social, de 1 a 2 metros, como é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, seja fundamental para evitar a transmissão de gotículas. Além de manter a higiene das mãos. "Que é a medida mais efetiva individualmente. O vírus é muito sensível ao sabão", diz Lúcio Meneses de Almeida.O mesmo funciona para os chamados ajuntamentos (estão proibidas aglomerações acima de 10 pessoas). Ora se 10 pessoas estiverem confinadas, obviamente será catastrófico, diz o especialista, mas também é preciso que estas 10 pessoas mantenham o distanciamento entre elas.Lúcio Meneses de Almeida está convencido de que é inevitável que o número de casos volte a acelerar com estas medidas de desconfinamento. Resta saber se esse crescimento será compatível com a capacidade de resposta do SNS. "O aumentar de casos tem um lado bom, ou seja, havendo mais infeção e mais pessoas com imunidade, a população vai ficando progressivamente mais protegida. Agora isto é uma faca de dois gumes: o que corta e o que não corta. Aquele que corta é uma chatice", remata.