Sabe de quem é a frase "Os portugueses fazem as melhores amêijoas do mundo?" Se respondeu Anthony Bourdain, o famoso chef norte-americano que morreu em 2018, acertou. Nas suas quatro visitas a Portugal, Bourdain rendeu-se às amêijoas e aos percebes servidos por Pedro Gonçalves, o homem que gere a mais famosa cervejaria lisboeta. Foi com ele que falámos sobre a reabertura dos restaurantes em tempos de Covid-19 Vamos reabrir, mas não sei ainda se no dia 18. Depende do que for exigido, ainda não percebemos objetivamente todas as limitações que vamos ter. Mas é bom ter uma data e diria que abrir com 50% dos lugares também será viável na maioria dos restaurantes. Pelo menos no nosso caso é melhor do que estar parado.Temos algumas coisas mentalmente definidas, mas há outras que têm saído nas notícias e que me causam alguma perplexidade. Máscaras para todos? Não posso pôr cozinheiros de máscara, os próprios clientes vão tirar a máscara para comer. A distância também é uma coisa que só podemos praticar quando não nos movimentamos. Se me levanto para ir lavar as mãos…As pessoas não vão ter tanta apetência para sair.Marcas no chão na rua? Não sei se posso.Não tinha mercadoria, nem do Algarve, nem de fora. Há marisco congelado que vem de Espanha e que deixou de circular, porque ninguém vai mandar um camião com 500 quilos. Quando vem um camião, vem cheio, para todos.Neste momento já sei que começou a vir alguma mercadoria de fora e do Algarve, mas não tenho garantia nenhuma de que os bivalves vão à depuradora, por exemplo [depois de serem apanhados, e antes de serem comercializados, as amêijoas e outros bivalves são colocados em tanques com água limpa, para eliminar bactérias]. A pressão é ir ao local, apanhar e vender. Não temos todas as garantias.O meu princípio básico é trabalhar, mas não faço nada que não esteja de acordo com regras que garantam a segurança da minha equipa e dos meus clientes. Por exemplo. Neste momento nem consigo ter a certeza onde é que a amêijoa é apanhada. Não tenho nenhuma garantia de que não vem ali de Alcochete, de onde eu, por exemplo, não compro. Não faço ideia do que produto que possa estar no mercado, não consigo ir vê-lo, não consigo controlar. Não é por uns dias que vou estragar a reputação de uma vida inteira. Antes de abrir tenho que conseguir ir pessoalmente ver o circuito todo, só abro depois disso. Temos uma série de contingências que deviam ter sido ouvidas pela AHRESP (Associação da hotelaria, restauração e similares de Portugal).Não. A nossa grande pena é essa, não termos sido ouvidos. Não é ouvidos no sentido de dar ordens, é dizer: nós temos estes problemas. Tivemos uma reunião com a AHRESP antes de fecharmos, a partir daí mais nada. Acho que as pessoas estão demasiado absorvidas, mas antes de emitir qualquer parecer deveriam ter consultado, via skype ou email - mandem-nos as vossas opiniões, as vossas ideias, os vossos problemas - para depois sim, haver alguém da área de saúde que diga como é que se pode fazer. Não vale a pena ter ilusões: não vamos eliminar os riscos, mas vamos reduzir.Em peso é a sapateira.Tenho estado a falar com a nossa empresa de higiene e segurança e eles é que nos têm dado inputs. Por exemplo, o rastreio à entrada não pode ser meramente tirar a temperatura.Não quero dizer mais nada. Se tivesse tido oportunidade de falar com a nossa associação tinha-lhes dito. Temos estado a validar as nossas ideias com o mercado americano, que está a pensar abrir hotéis.Pelo que sei não é grande ideia. Este vírus vive em suspensão, por isso se eu puser um acrílico o vírus pode passar pelo buraco, por cima, pelo lado.As máscaras fazem sentido se estivermos todos de máscara: se o cliente tira a máscara para comer, a que eu tenho colocada já não serve para nada. Numas contas muito básicas, se precisarmos de quatro máscaras por pessoa durante um dia de trabalho e pusermos metade da equipa a trabalhar, 30 ou 40 pessoas, ao final do mês são mais de 7 mil euros de máscaras. Não quer dizer que não faça sentido, é preciso é que seja eficaz. Se for para disponibilizar álcool gel para todos os clientes também precisamos de ter em quantidade suficiente e de garantir que não há rupturas. O mesmo para as máscaras. Não quero ter aqui um empregado e ter que lhe dizer: tem que se ir embora porque não tenho máscaras.Enquanto não saírem as regras e o parecer das autoridades, é difícil estar a dizer alguma coisa sobre isto.E as casas de banho. Há quem diga que deviam ser higienizadas de cada vez que vai lá um cliente…O processo de higienização demora uns 20 minutos, meia hora. Foram os melhores tempos que vi. Imagine que até consegue reduzir isto para 10 minutos, só para ir à casa de banho…Estamos com 150 lugares e temos sete casas de banhos, fora as do pessoal. É preciso quase um funcionário por casa de banho, e na das senhoras deveria ser uma senhora.Sim, não temos estrutura para estar sem receita e manter as pessoas. Até porque temos um problema adicional: não sabemos quando é que vamos voltar. Se soubéssemos que eram dois ou três meses era uma coisa... Ontem estive a falar com pessoas da alemanha, onde já se abriram lojas até 800 metros quadrados e já estão preocupados com os números.