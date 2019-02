O tribunal arbitral decidiu condenar o Estado ao pagamento de 17 milhões de euros ao parceiro privado que gere o Hospital de Braga.

A decisão data do final de janeiro e foi anunciada esta quarta-feira de manhã pela ministra da Saúde, Marta Temido, avança o Jornal de Notícias.



A ministra está atualmente a ser ouvida na Comissão de Saúde sobre a decisão de lançamento de um concurso para uma nova parceria no Hospital de Braga.



O parceiro privado José Mello Saúde estava a exigir em tribunal 33 milhões de euros relativos ao pagamento de tratamentos de VIH-Sida e Esclerose Múltipla.



O Ministério da Saúde decidiu ainda suspender o lançamento do novo concurso para a gestão do hospital de Braga em modelo de Parceria Público Privada (PPP) e a decisão de avançar ou não caberá ao próximo governo.

Falando esta quarta-feira na Comissão Parlamentar de Saúde, o secretário de Estado adjunto Francisco Ramos revelou que quando reverter para o Estado no final do atual contrato, a unidade hospitalar minhota será transformada em entidade pública empresarial (EPE).