Testes rápidos são essenciais. Mas não bastam

O médico de Saúde Pública e epidemiologista Ricardo Mexia referiu esta terça-feira, na reunião do Infarmed, que é essencial desenvolver uma estratégia de testagem em larga escala. De acordo com o especialista, essa estratégia deve ser regida por critérios objetivos e claros. Mas disse ainda que as apostas não podem ser todas feitas na testagem rápida e reforçou um apelo para que os laboratórios continuem a fazer testes PCR para que se possam estudar as variantes.



Mexia passou então a explicar as linhas estratégicas deste plano. Onde está prevista a gestão da reserva estratégica dos testes disponíveis, a criação de um sistema de informação conexo com essa atividade, assim como a gestão da comunicação e da necessidade de articulação com as diversas entidades.



Segundo o médico de Saúde Pública, a estratégia deve começar por reforçar a testagem rápida nas zonas onde há mais casos cumulativos. Depois deve obedecer-se a um critério de proteger as populações mais vulneráveis. O especialista sublinhou ainda a importância da periodicidade da testagem e o facto de estes critérios serem dinâmicos, o que significa que "a própria evolução da situação epidemiológica poderá condicionar estas estratégias e a necessidade de realizar mais ou menos testes PCR".