Reunião do Infarmed: Maioria dos internados em UCI tem entre 40 e 59 anos

Ana Paula Rodrigues aborda incidência e transmissibilidade

Vai ser comparada a onda do outono passado e a atual. Estamos em momento de incidência elevada com tendência a estabilizar, o que indica que estaremos próximos do pico da pandemia a nível nacional.



Desde a última reunião do Infarmed em maio, incidência aumentou em todas as regiões do País. Podemos dividir as regiões em dois grandes grupos, como as de incidência elevada (Algarve e LVT, que estão agora com R mais baixos) e as regiões restantes (Norte, Madeira com elevado Rt) que têm um factor de crescimento mais elevado agora.