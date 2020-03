Homem de 70 anos morre vítima de coronavírus nos EUA

As autoridades de saúde dos Estados Unidos anunciaram no domingo a morte de um segundo paciente devido ao novo coronavírus , um dia depois de ter sido registada a primeira vítima mortal no país.

A vítima é um homem de 70 anos, com problemas de saúde que o tornavam num paciente de risco, apontou o Departamento de Saúde Pública do Condado de King, em Seattle, no estado de Washington.

No sábado, as autoridades tinham anunciado a morte de um homem, com cerca de 50 anos, cuja saúde já era frágil antes mesmo de contrair o vírus. As duas mortes ocorreram no estado de Washington, na costa oeste do país.