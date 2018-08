Nos primeiros seis meses do ano, 72 pessoas mudaram o género e o nome nos documentos de identificação. No entanto, as associações acreditam que o número de pedidos pode disparar devido à entrada em vigor da nova lei que permite a mudança a partir dos 16 anos (com apresentação de relatório clínico). A nova legislação permite também que maiores de 18 anos possam realizar estas alterações sem a apresentação de qualquer relatório.

De acordo com dados avançados esta sexta-feira pelo Jornal de Notícias, até 30 de Junho – ainda antes de promulgada a nova lei – 28 pessoas tinham mudado o sexo para feminino e 45 para masculino no Registo Civil.

Comparativamente aos números de 2017, quando 145 pessoas transexuais mudaram o género e o nome nos documentos de identificação, os dados deste ano não parecem divergir muito. Mas com a nova lei em vigor as associações antecipam que os números disparem. A ILGA Portugal, inclusive, já recebeu mais de 50 solicitações de esclarecimento.

Como funciona a nova legislação?

Desde dia 8 de Agosto que as pessoas a partir dos 16 anos podem mudar o género e o nome nos documentos de identificação. Para fazer essa mudança precisam de apresentar um relatório – passado por um médico ou por um psicólogo – a atestar que têm capacidade de decisão e vontade informada.

As pessoas maiores de idade deixam de precisar do relatório, tendo apenas que se dirigir ao Registo Civil para fazer a mudança.