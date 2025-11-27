Sábado – Pense por si

Portugal

Escola de Lisboa desmente Rita Matias e a proibição de uma festa de Natal

CM 21:59
As mais lidas

Diretora e Associação de Estudantes da Escola Secundária Gil Vicente garantem que a informação veiculada pela deputada do Chega “é falsa”. A deputada diz que recebeu uma “denúncia” de um encarregado de educação.

A Escola Secundária Gil Vicente, em Lisboa, emitiu um comunicado a desmentir afirmações da deputada do Chega Rita Matias, segundo as quais a direção estava “a proibir a celebração do Natal”. “Nas últimas horas circularam declarações públicas sobre a ‘Escola Secundária Gil Vicente, em Lisboa, na Graça’, afirmando que a Direção teria proibido a Associação de Estudantes de realizar uma festa de Natal. Essa informação é falsa. Mantemos o compromisso com a seriedade e o respeito pela nossa Comunidade. Desejamos a tod@s celebrações felizes, com Amor e Verdade”, pode ler-se no texto colocado no site do Agrupamento de Escolas Gil Vicente e que está assinado pela Diretora e pela Associação de Estudantes.

Rita Matias
Rita Matias

Num vídeo nas redes sociais, Rita Matias afirma que recebeu “uma denúncia através de um encarregado de educação, segundo a a qual a Escola Secundária Gil Vicente, em Lisboa, na Graça, está a proibir a associação de estudantes de organizar uma festa de Natal e de ter qualquer referência à cultura cristã dominante, porque isto não é inclusivo e não respeita as minorias e a diversidade de religiões”.

A deputada faz depois uma transposição deste alegado caso para supostos assassinatos cometidos na Europa por imigrantes que não querem celebrar o Natal. “Isto não é só um insulto para a nossa sociedade ocidental, para a forma como nos organizamos, para as nossas tradições, a nossa história, mas é sobretudo um insulto, quando vemos na Alemanha protestos que estão a condicionar os mercados de Natal e atentados que tiram a vida a europeus, porque quem chega de fora não quer celebrar o Natal”, afirma Rita Matias, acrescentando: “Custa-me imenso perceber que estamos a ser autofágicos e a permitir que a nossa casa seja invadida desta forma. É lamentável e espero sinceramente que se apurem as responsabilidades”.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Aproveitar os feriados

Do Minho ao Algarve, 22 sugestões para gozar os fins-de-semana prolongados de dezembro. E ainda: médicos prescrevem atividades como dança ou jardinagem; de onde vem o dinheiro para as Presidenciais?

Menu shortcuts

Escola de Lisboa desmente Rita Matias e a proibição de uma festa de Natal